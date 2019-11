Ilva, il presidente della Regione Toti e il sindaco di Genova Bucci chiedono un incontro ufficiale con il premier Conte e con il ministro Patuanelli

“Un incontro con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per affrontare l'impatto che la preoccupante situazione dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano potrebbe determinare sul nostro territorio". Lo chiedono, in una lettera congiunta invitata poco fa a Roma, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.

“È necessario trovare soluzioni concrete e di prospettiva il più rapidamente possibile – commentano Toti e Bucci – per tutelare i lavoratori e una realtà industriale strategica per tutto il Paese”.