Ilva, l'Assessore allo Sviluppo Economico di Savona Zunato: "PD e M5S pro speculazione finanziaria a danno dei lavoratori"

"Invece di sostenere l'occupazione dell'intera filiera dell'acciaio, che vede il polo ligure pesantemente toccato, questo Governo fa il gioco di Arcelor Mittal, alla quale è bastata la dichiarazione di recesso contrattuale, con conseguente restituzione dell'Ilva, per vedere un +6% in borsa..

Il Tira e molla governativo con lo scudo penale evidenzia, oltre ad incorenze patologiche, un'assoluta mancanza del più elementare buon senso, giacchè non è in tal guisa che nè l'ambiente, nè l'occupazione vengono salvaguardati".

A commentare è l'Assessore allo Sviluppo Economico, del Comune di Savona, Maria Zunato che prosegue: "Quella posta in campo non è una politica economica, ma il più becero esempio di incapacità, già largamente dimostrata dai Pentastellati, nonchè di asservimento al potere finanziario, parimenti largamente documentato nel vissuto del PD. Ci chiediamo quando il lavoro tornerà ad essere argomento di un Governo che suona sinistro sia alla logica del patto sociale, sia a quella dello sviluppo realmente economico. La Città di Savona, è parte in causa nel depauperamento in atto sul territorio ligure e non mancherà di fare asse con tutti coloro che vogliano ancora difendere le persone che preferiscono guadagnarsi il pane."