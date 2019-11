Murolo (MNS): "Ilva non deve chiudere. Se necessario, sì all'acciaio di Stato"

Giuseppe Murolo, coordinatore regionale per la Liguria del MNS, si schiera con Ilva. Dichiara Murolo: "Il Movimento Nazionale per la Sovranità, sbigottito per l’imperizia e l’irresponsabilità del governo giallo fucsia che sta affossando ILVA, chiede a gran voce a tutte le forze politiche di trovare un grande accordo di Stato per salvare la siderurgia italiana .

ILVA è un’industria strategica per il futuro produttivo della nazione. Non può essere lasciata fallire. Migliaia di lavoratori, oltre mille dei quali a Genova, reclamano un’incisiva azione tesa al salvataggio e rilancio dell’azienda. Se necessario, sì all’acciaio di Stato, poiché ILVA non deve assolutamente chiudere . Lo reclama la storia industriale, la volontà di chi ci lavora e ci lavorerà, lo impone una strategia industriale all’altezza del ruolo italiano.