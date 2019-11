Seggiolini antiabbandono, Rixi (Lega): "Pd-5Stelle partoriscono la tassa sui figli"

“Attenzione a tutte le mamme e a tutti i papà! Grazie all’idiozia al potere, da oggi rischiamo tutti di prenderci una bella multa da 300 euro con sottrazione di 5 punti della patente se saremo trovati senza il dispositivo anti-abbandono al seggiolino delle nostre auto. Peccato che i dispositivi siano introvabili nei negozi e acquistabili solo online: un bel regalo alle multinazionali e l’ennesima truffa a danno delle famiglie" commenta il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.

"Pd-5 Stelle sono riusciti nella difficile impresa di trasformare un provvedimento di buonsenso in una nuova ‘tassa sui figli’. La Lega al governo aveva previsto agevolazioni per l’acquisto da 30 euro: però il Mit ancora non ha ancora emanato il decreto e le famiglie si devono sobbarcare l’intera spesa, 70 euro, se non vogliono beccarsi una multa. Come Lega faremo le barricate in tutte le sedi istituzionali per scongiurare l’ennesima tassa sulle famiglie che questo governo, anziché aiutare, ha messo in difficoltà" conclude il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.