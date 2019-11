Toti e Viale in arrivo negli ospedali di Savona e Pietra Ligure. Ardenti: "Incontri programmati per affrontare importanti tematiche"

Come annunciato su Savonanews (leggi QUI) il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale sono in arrivo nella giornata di domani in visita presso gli ospedali di Savona e Pietra Ligure.

Commenta in merito Paolo Ardenti, capogruppo della Lega in consiglio regionale: "Si tratta di incontri concordati con le ASL per focalizzarsi sulle principali tematiche delle varie realtà. Ad esempio, la prima tappa è stata a La Spezia e ha rappresentato l'occasione per parlare degli OSS (Operatori Socio-Sanitari) con un incontro di tipo sindacale".

Prosegue Ardenti: "Le tappe che si susseguiranno toccheranno tutte le province liguri. Per quanto riguarda Savona e Pietra Ligure sono stati scelti in quanto sono le due principali realtà sanitarie del Savonese: l'ospedale del Capoluogo e il DEA di II Livello. Non è prevista una tappa ad Albenga solo per questioni legate a tempistiche organizzative strettissime".