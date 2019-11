Albenga, sabato 9 novembre il Distretto Leo 108ia3 incontra i bambini

Nella mattinata di sabato 9 Novembre 2019, dalle 10 alle 12, presso le Opere Parrocchiali San Michele ad Albenga il Distretto Leo 108ia3 organizza un evento interamente dedicato ai bambini.

"Per chi non lo sapesse, il Leo Club è l'associazione giovanile di servizio del Lions Clubs International, articolata in Club formati da giovani aventi un'età compresa tra i 12 e i 30 anni - spiegano dal Distretto Leo 108ia3 - Accoglieremo tutti i bimbi, accompagnati dai loro genitori o chi di competenza, che avranno piacere di partecipare all'iniziativa benefica cui scopo sarà quello di raccogliere fondi (ad offerta libera e non obbligatoria) da destinare al reparto di neonatologia di un ospedale".

"Li faremo giocare con il "Let's Play Different", un gioco dell'oca formato gigante che sensibilizza i normodotati sulle difficoltà che i disabili incontrano ogni giorno; daremo loro anche dei libricini ''colora ed impara ' a tema green sulla raccolta differenziata ed infine abbiamo coinvolto anche il ben noto ‘‘Mago Taz’’ che contribuirà all'animazione della mattinata con il trucca bimbi, le sculture con i palloncini e la baby dance" concludono dal Distretto Leo 108ia3