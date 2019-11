La savonese Monya Di Lallo ai campionati internazionali del massaggio

Per il secondo anno di fila, Monya, estetista e titolare di un centro benessere in via Paleocapa a Savona, è stata invitata a partecipare al Massage Spa Talent, tenutosi a Paestum il 28 ottobre .

"È stato per me un onore e un'emozione grandissima poter partecipare a questo meraviglioso evento, oltre che la sfida del mettermi in gioco è stato entusiasmante potermi confrontare con colleghi provenienti da oltre 15 nazioni, amo il mio lavoro e non si smette mai di imparare" afferma con grande soddisfazione Monya.