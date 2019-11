Piscina di Alassio per tutti con il nuovo sollevatore per disabili (FOTO e VIDEO)

Si è svolta oggi alle 12 la presentazione del nuovo sollevatore per disabili che la Gesco Srl ha acquistato per agevolare la discesa in acqua dei disabili presso la piscina comunale di Alassio.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza del vice sindaco Angelo Galtieri, dell'assessore alle Società Partecipate, Fabio Macheda, della Consigliera incaricata allo Sport, Roberta Zucchinetti, dell'Assessore alle Politiche Sociali Giacomo Battaglia e, naturalmente del Presidente della Gesco, Igor Colombi e della consigliera d'amministrazione Simona Ivaldi.

Ecco la prima messa in funzione del nuovo sollevatore, testato da Gigi Ciccione di AlassioWood

Il nuovo strumento in dotazione alla piscina comunale è stato acquistato con i fondi raccolti durante la Sagra di Alassio, organizzata dalla Gesco Srl sui campi e negli spazi di Loreto, il 9 e il 10 agosto scorso.

"Il sollevatore modello I-Swim del costo di 4995 euro - spiegano dalla Gesco - oltre a facilitare l'ingresso in acqua ha un design ergonomico e innovativo e, grazie alle ruote, permette di trasportare la persona fino allo spogliatoio".