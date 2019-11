Secondo incidente in autostrada tra Orco e Spotorno nel giro di poche ore

A poche ore di distanza dal tamponamento triplo di questa mattina, poco prima delle 14 si è verificato un secondo tamponamento sulla A10, in direzione Savona tra i caselli di Orco Feglino e Spotorno.

Fortunatamente nessun passeggero grave nei veicoli coinvolti, il bilancio è di due persone in codice giallo trasportate dai militi della Croce Bianca Finalmarina al Santa Corona di Pietra Ligure.

Da ricostruire ancora le dinamiche, ma non è da escludere che l'impatto sia legato in qualche modo agli "strascichi" alla viabilità in termini di code e rallentamenti causati dall'incidente precedente.