Tamponamento triplo sulla A10 tra Spotorno e Finale, rallentamenti nella tratta

Sembra aver coinvolto tre mezzi il tamponamento avvenuto intorno alle 11.20 di oggi nella tratta di A10 tra Spotorno e Finale, all'altezza circa dello svincolo per Orco Feglino.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Verde di Finalborgo e gli uomini di Autostrada dei Fiori per regolare il traffico, che al momento risulta rallentato con la formazione di code in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto riportato in un primo momento, non dovrebbero esserci gravi feriti, anche se le persone coinvolte sono state trasportate per i primi accertamenti in codice giallo all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

IN AGGIORNAMENTO