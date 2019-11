Un nuovo progetto cinematografico per la D&E Animation: Genova e Liguria protagonisti assoluti per "Mondi paralleli"

Non è passato molto tempo da quando Game of Kings riempiva i multisala stupendo tutto e tutti con la seconda parte della serie realizzata in Liguria, anzi, è proprio da novembre che viene messa in onda anche sul piccolo schermo e continuerà ad essere divulgata fino a finire sul web, a fine percorso. Con oggi la produzione indipendente ha reso ufficiale un nuovo progetto ancora più ambizioso, un film tutt'altro che banale, un'avventura di un viaggio nel tempo, tra due "Mondi paralleli", dove i protagonisti saranno prigionieri di un'epoca.