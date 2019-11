Premio alle assicurazioni "Best Sponsor" del Fiat Club 500

Ben 12.000 sono state finora le vetture Fiat 500 assicurate dall'Allianz ai soci del grande club di Garlenda.

Domenico Romano, fondatore del Fiat Club 500, ha voluto consegnare alla Compagnia assicurativa che ha seguito il sodalizio da diversi anni come sponsor, un riconoscimento per la preziosa collaborazione.

L'Allianz era presente, si può dire, con tutto lo "stato maggiore" dell'Area: Gia Filippo Cappato, Gabriella Manzella,Stefano Valsetti, Roberto Zizzadoro e Sara Colonna. A fare da padroni di casa per il club, oltre a Domenico Romano, Sandro Scarpa, presidente onorario, l'addetta stampa Francesca Caneri e Alessandro Finotti, fiduciario dell'area Albenga/Riviera delle Palme, nonch+ un nutrito gruppo di soci.

Roberto Zizzadoro ha però voluto sottolineare che , al di là della convenienza commerciale, l'Allianz, con i suoi esponenti, durante il periodo di collobarazione ha respirato un ambiente molto umano per i rapporti avuti con il club di Garlenda, assistendo anche come etranei, come conforto, ad episodi di relazioni con le persone molto calorose.

Con l'occasione Il Fiat 500 Club ha voluto premiare Giuseppe Fuochi e Beppe Rizzo per la collaborazione data sin dalla nascita del sodalizio.