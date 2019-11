Albenga, Ciangherotti: "Condivisibile la richiesta del Forum su Liliana Segre"

Alla "Lettera aperta" del Forum Beni Comuni, Legalità, Diritti, pubblicata in data odierna da Savonanews (leggi QUI) il capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga Eraldo Ciangherotti replica così: "Richiesta condivisibile. Se ritenete opportuno, in Consiglio comunale con emendamento inserirò la Vs. proposta nel mio ordine del giorno, per un doppio significato: invitare la Senatrice ad Albenga come testimonial della consegna della Medaglia d’oro al valore civile e, nel contempo, conferimento della cittadinanza onoraria".