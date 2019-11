Autovelox di Toirano, il sindaco De Fezza fa chiarezza: "Solo uno strumento in un più vasto programma di sicurezza e prevenzione"

Nuovo autovelox in prossimità del Comune di Toirano: alle obiezioni sollevate dal gruppo di minoranza "Toirano non solo centro" (leggi QUI) il sindaco Giuseppe De Fezza replica così: "Per quanto riguarda l'idoneità del cavo la Provincia è committente, non il Comune. Il consigliere provinciale Luana Isella ha già replicato che il cavo a norma ma è pronta a verificare altre soluzioni.

Per quanto riguarda il senso di questo autovelox, fa parte di un protocollo di intesa con la Provincia nell'ambito di un piano integrato di messa in sicurezza su tutta la strada provinciale: abbiamo commissionato, per quanto concerne la nostra parte, l'installazione di tre nuovi attraversamenti con dosso di rallentamento nel capoluogo, mentre la Provincia si farà carico di altri due strumenti analoghi a Carpe.

Nell'ottica del nuovo Organigramma comunale, infine, nel 2020 avremo un comando di Polizia Municipale: passeremo a quattro unità, quindi più uomini, più mezzi, più verifiche sul territorio. L'autovelox è solo uno strumento tra tanti, ma faremo monitoraggio, prevenzione e sicurezza, non repressione".