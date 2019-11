Privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo, presidente Toti: “A fine mese sapremo chi aveva ragione”

“La commissione che sta rivalutando la congruità dell’offerta si riunisce di nuovo il 19 novembre, dovrebbe esprimere il suo parere definitivo e sulla base di quello si deciderà se riassegnare o cambiare l’assegnatore. Prima di Natale dovremo avere una parola definitiva”.

Il presidente della Regione Giovanni Toti a margine della inaugurazione all’ospedale San Paolo di Savona dell nuova area di cure infermieristiche, si è soffermato sull’attuale situazione degli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e del San Giuseppe di Cairo Montenotte e la sentenza del Tar Liguria che aveva accolto il ricorso del Policlinico di Monza contro l'assegnazione all'istituto ortopedico Galeazzi di Milano, appartenente al gruppo San Donato.

“Mi auguro di andare a consegnarlo ai nuovi gestori nelle prossime settimane, se le imprese private imparassero a farsi concorrenza senza farsi ricorsi al Tar, dai bacini portuali fino agli ospedali, sarebbe utile a snellire le procedure. Gli ospedali sono stati affidati dopo una gara, con tutte le garanzie, se fanno un ricorso e ci rallenta di sei mesi ne prendiamo atto. I ricorsi al Tar sono un problema endemico come la malaria” continua Toti.

“L’orologio della politica ha finito di correre nel momento in cui le gare sono state aggiudicate ed eravamo pronti con un decreto di assegnazione degli immobili e della struttura” prosegue il presidente della Regione.

"L'operatore privato che opererà sarà scelto di qua a Natale sempre che qualcuno non si inventi un altro ricorso, la fantasia non ha limiti. Auspico di no che ognuno accetti i risultati della partita. Lo sfinimento è dei malati, della struttura, delle casse pubbliche, del personale che ci lavora. Gli ospedali di Cairo e Albenga vanno a potenziare la struttura non a deprimerla" conclude Toti.

Ecco l'intervento completo dalla nostra diretta Facebook: