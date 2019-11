Sviluppo Economico: ok alla rimodulazione del bando dedicato alle energie rinnovabili

È stata approvata in giunta regionale, su proposta dell'assessorato allo Sviluppo economico, la rimodulazione della dotazione finanziaria del bando dedicato alle energie rinnovabili rientrante nell'azione 4.2.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020. "Viste le 199 domande e gli oltre 26 milioni di richiesta pervenuti alla chiusura del bando lo scorso 11 marzo, abbiamo ritenuto necessario rifinanziare l'intervento con altri 3,6 milioni di euro per soddisfare il maggior numero di imprese" annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Il bando, con dotazione iniziale iniziale di 8 milioni di euro, era destinato alle micro, piccole e medie imprese che avevano intenzione di realizzare interventi di efficientamento energetico sugli impianti e sulle strutture produttive. "In ragione di tale incremento - aggiunge Benveduti -, abbiamo rimodulato la nuova dotazione del bando di circa 11,6 milioni, al fine di assegnare pari quota a ciascuna delle forme di sostegno previste. Circa 5,8 milioni (precedentemente 4 milioni) per il finanziamento dello strumento finanziario nella forma di prestito a tasso agevolato, mentre altri 5,8 milioni (precedentemente 4 milioni) per il finanziamento della sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto con lo strumento finanziario".

Risorse destinate ad aumentare, visto l'accordo in fase di definizione tra Ministero dello Sviluppo economico e Regione Liguria, che incrementerà la dotazione finanziaria del bando di ulteriori 1,6 milioni. "L'auspicio - conclude l'assessore - è che la formalizzazione dell'accordo arrivi in tempi brevi, in modo da soddisfare quanto prima le richieste del più alto numero di imprese. Richieste che si andranno affiancare alle 31 domande già deliberate in questa settimana dal Comitato Tecnico, a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno ulteriori concessioni a fronte delle risorse attivate dalla delibera odierna" .