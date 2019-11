Sabato a Finalborgo si parla di immunoterapia

“Immunoterapia – Come vincere una battaglia”. Questo il titolo dell’evento in programma per domani, sabato 9 novembre, a partire dalle 9:30 nell’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo. Lo stato dell’arte della ricerca immunoterapica e le terapie di domani per un interessante dibattito a ingresso libero ideato, voluto e organizzato dallo Zonta Club di Finale Ligure. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure, della Regione Liguria, dell’Ordine dei Medici e dello Zonta International Club (nel centenario della sua fondazione, lo ricordiamo).

A presentare e moderare il dibattito sarà il dottor Marco Scardino, primario di Anestesia della “Humanitas”.

I relatori presenti saranno:

- il Professor Alberto Mantovani, Direttore Scientifico Humanitas University;

- la Professoressa Stefania Vetrano, Coordinatore laboratorio immunopatologia gastrointestinale Humanitas University;

- la Dottoressa Emanuela Omodeo Salé, Direttore farmacia ospedaliera;

- la Dottoressa Anna Ponzanelli, Dirigente Medico Oncologia ASL2 Santa Corona;

- il Dottor Flaminio Richeri Vivaldi Pasqua, Medico di Famiglia della ASL2 Savonese;

La rappresentanza politica vedrà presente il dottor Mauro Righello, membro della Comissione Sanità della Regione Liguria, e l’Onorevole Sara Foscolo, Membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.