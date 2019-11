L'ex Lady Italia Patrizia Testa "guasta la festa" di Berlusconi

Si chiama Patrizia Testa, da qualche anno è presidente della Pro Patria, mitica squadra di Busto Arsizio che ha fatto storia nel calcio italiano. La nuova presidente è riuscita a portare in serie C la squadra bustocca che ora ufficialmente si chiama "Aurora Pro Patria".

Patrizia Testa, da Busto Arsizio, è alassina d'adozione. Frequenta la città del Muretto da bambina; ha un appartamento in centro e, quando non ha impegni, corre subito ad Alassio in "camera di decompressione".