Giusvalla, lavori per 192 mila sul territorio. Il sindaco Perrone: "Una cifra importante per il nostro comune"

Lavori per una cifra pari a 192 mila euro. E' questo quanto investito nel 2019 sul proprio territorio dal comune di Giusvalla. Una serie di interventi importanti per la comunità mirati principalmente all'efficientamento energetico e al contrasto del rischio idrogeologico. Nel dettaglio:

lavori finanziati con l'avanzo di amministrazione : ampliamento cimitero 30 mila euro; sistemazione staccionata piazza Anselmi 2 mila euro; restyling campo da bocce mille euro; nuovi asfalti strade comunali 10 mila euro.

Lavori finanziati con i contributi : nuovo marciapiede corso Bovio 40 mila euro (Decreto Crescita); isolamento e sostituzione infissi edificio comunale 38 mila euro (finanziamento efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile); nuovo impianto elettrico per la struttura comunale adibita alle feste 22 mila euro (finanziamento efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e BIM); installazione saliscale negli uffici comunali (efficentamento energetico e sviluppo territoriale e sostenibile); istallazione nuovi punti luce lungo le strade comunali 2.500 euro (finanziamento BIM); messa in sicurezza strada Colla-Rapetti 20 mila euro più 24 mila euro (somma urgenza finanziamento della Regione); pulizia alveo fiume Lameria 6.500 euro (finanziamento Regione).

"Si tratta di una cifra importante per il nostro comune - spiega il sindaco Marco Perrone - Tali interventi sono stati finanziati sia con l'avanzo di amministrazione, sia con i contributi ottenuti".