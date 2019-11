Meteo. Fine settimana all'insegna dell'instabilità su tutta la provincia

Sarà un fine settimana all'insegna dell'alta instabilità meteo su tutta la regione quello appena iniziato. Lo confermano le previsioni di ARPAL emesse per le giornate di oggi, sabato 9 novembre, e domani, domenica 10.

L'agenzia ligure riferisce che "il transito della saccatura sul Nord Italia con aria piuttosto fredda in quota mantiene condizioni di spiccata instabilità con alternanza di schiarite e addensamenti anche consistenti associati a rovesci e temporali sparsi, localmente forti e accompagnati da grandine. Fenomeni inizialmente più probabili su Centro-Levante, nel pomeriggio possibili isolati temporali anche a Ponente specie nell'interno".

I venti saranno "inizialmente deboli o moderati in rotazione ciclonica, tendenti a deboli meridionali o di direzione variabile al pomeriggio, con mare mosso a Ponente, molto mosso a Levante in lenta scaduta".

Per la giornata di domenica invece "un rientro di aria umida da Nord-Est determina addensamenti sui versanti padani, schiarite sulla costa in particolare a Levante pur con passaggi di nubi medio-alte. Aumento della nuvolosità in serata con possibili deboli precipitazioni nell'entroterra di Ponente, con venti deboli o moderati settentrionali in intensificazione dal pomeriggio-sera fino a forti in particolare sul Centro-Ponente".

Instabilità, nella giornata di domani, anche per il mare, "mosso in calo a poco mosso sotto costa e nuovo aumento in serata a Ponente".