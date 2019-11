Maltempo improvviso su tutta la provincia: acquazzoni diffusi da Savona ad Albenga

Le previsioni segnalavano una giornata all'insegna dell'instabilità meteorologica. E così effettivamente è stato. Il sole della mattina, con qualche minacciosa nuvola che si è fatta via via più insistente e densa nel pomeriggio, hanno lasciato spazio dalle 17.30 in poi ad improvvisi ed intensi acquazzoni.

L'intensa pioggia è caduta sul territorio della provincia da Savona ad Albenga, con fenomeni locali a tratti molto intensi, specialmente sulla costa, che hanno creato qualche grattacapo a chi si trovava per le strade, sia a piedi che a mezzo dei propri veicoli, con le strade ridotte a piccoli rivi.

A Finale, ad esempio, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale per sgomberare un locale di via Concezione dall'acqua che dalla strada e dai marciapiedi si è riversata all'interno di un'attività commerciale.