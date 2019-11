Pedone investito in via Stalingrado, trasportato in codice giallo al Santa Corona

Investimento pedonale intorno alle 18 nel centro di Savona, in via Stalingrado, dove un anziano è stato travolto da una macchina.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso, i volontari della Croce Rossa di Savona che, prestate sul luogo le prime cure all'uomo, lo hanno poi trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per lui sono in corso gli accertamenti medici del caso per verificare i danni, comunque non gravi, riportati in seguito all'impatto.