Savona in lutto. Scomparso a 97 anni il maestro Luigi Ciolina

E' mancato nella giornata di ieri, alla veneranda età di 97 anni, Luigi Ciolina, molto conosciuto a Savona e nell'entroterra per la sua professione di insegnante.

Molti gli studenti che ha formato, diverse le generazioni di savonesi che lo hanno conosciuto prima come partigiano, durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi come maestro nella città della Torretta, in particolare a Lavagnola, e nei paesini dell'entroterra come Millesimo e Naso di Gatto.

Vedovo della signora Maria, proprietaria di un negozio di fiori in corso Italia, lascia i figli Margherita e Giovanni.

A quest'ultimo, collega della redazione savonese del Secolo XIX, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di savonanews.it e svsport.it.