Cengio, tutto pronto per la XXV° Stagione Teatrale di Palazzo Rosso: ecco il programma

Al via la XXV° Stagione Teatrale di Palazzo Rosso a Cengio. In programma dal 17 novembre 2019 al 28 marzo 2020. Il Laboratorio Teatrale III° Millennio di Cengio salirà sul palco sabato 28 dicembre 2019 con lo spettacolo "Plaza, Suite 719".

Questo il programma: 17 novembre (fuori abbonamento) Enrica Barel "Fuori dai Denti - Quello che le donne non si dicono"; 23 novembre Compagnia San Fruttuoso di Genova "47,0 morto cito parla" (commedia in ligure); 7 dicembre Compagnia Micromega di Verona "Mal che si Vuole non duole"; 21 dicembre Compagnia dell'Albicocca di Genova "Come ti sbroglio l'imbroglio"; 28 dicembre (fuori abbonamento) Laboratorio Teatrale III Millennio di Cengio "Plaza, Suite 719"; 4 gennaio Crica del Borgat di Mondovì "La còsa pì bela" (in dialetto piemontese); 18 gennaio compagnia Compagnia Teatralnervi di Genova Nervi "Na Chèuga e meza" (dialetto in ligure); 1 febbraio Compagnia d’ia Vila di Verzuolo "Doistisse d’Eva" (commedia in piemontese); 15 febbraio compagnia Don Bosco di Varazze "Nifer" (commedia in ligure); 29 febbraio associazione Ramaiolo in scena "Quando il gatto non c'è"; 14 marzo compagnia Scrussia di Pianfei "L'estetista" (commedia in piemontese); 28 marzo compagnia dei Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (BAT) "Tre preti per una besciamella".

Prevendite abbonamenti e spettacoli

Cengio: Carte Diem, Via Padre Garello, 60; L'Edicola di Lò, Piazza Stazione, 6; Studio Meinero, Via Padre Garello, 6

Millesimo: Libridea, Via della Fornace, 52;

Cairo Montenotte: Casa del Libro, Piazza della Vittoria, 56.

Prezzi: biglietto: € 10,00 (intero), € 8,00 (ridotto); abbonamento a 10 spettacoli: € 80,00 (intero), € 65,00 (ridotto); abbonamento a 10 spettacoli, per abbonati 2018-2019: € 75,00 (intero), € 60,00 (ridotto); ridotto fino a 15 anni e affiliati FITA.