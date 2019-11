Dall'olio alla granaccia: i prodotti agroalimentari del ponente ligure saranno i protagonisti del fine settimana

Savona : Le opere di quindici artisti, quattordici mostre personali ed un'installazione, saranno visitabili da oggi nella cornice del Priamar grazie a "PriamArt". La mostra, che inaugurerà proprio oggi, è curata da Luciano Caprile ed organizzata da EventidAmare e dall’associazione culturale Liguria-Ungheria.

L’esposizione è aperta fino al 23 novembre, tutti i giorni, dalle 10.30 alle ore 18.00. L’ingresso è gratuito.

All'Istituto "Ferraris-Pancaldo" si terrà invece l'open day con la partecipazione straordinaria di Mauro Pelaschier, velista italiano famoso per essere stato il timoniere di “Azzurra”, la prima imbarcazione italiana che partecipò alla coppa America nel 1983.

Albenga : cominciano oggi, nella città delle due torri, i festeggiamenti per la "Settimana di San Martino". La tre giorni comincerà oggi alle 18 con l'inaugurazione della mostra fotografica "Via Sancti Martini da Szombathely fino a Albenga" e l'iniziativa “Cosavuoichetilegga? Ti dono una lettura donami il tuo ascolto”. Contestualmente in Piazza San Michele Sjamo Onlus preseterà il progetto “Accogliere con gentilezza. L'affido: un altro modo di essere famiglia", mentre alle 17,30 presso il Chiostro Palazzo Oddo Mario Parodi leggerà alcune poesie in un incontro dal titolo “Mantello di Poesia”. Gli eventi legati alla festività si protrarranno fino a lunedì 11.

Cairo Montenotte : Alle ore 18 presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica "F. C. Rossi", presentazione del saggio sulla statura umana: "Altezza è mezza bellezza?" scritto dal dott. Maurizio Molan, con la partecipazione dell’autore. Ingresso libero.

Finale Ligure : Appuntamento alle 9.30 presso l'Auditorium di Santa caterina con l'evento “Immunoterapia – Come vincere una battaglia”. Lo stato dell’arte della ricerca immunoterapica e le terapie di domani per un interessante dibattito a ingresso libero ideato, voluto e organizzato dallo Zonta Club di Finale Ligure.

Loano : presso la sala consiliare alle 15.30 si terrà la tavola rotonda dal titolo "Gli amici dell'uomo" a cura dell'Unitre.

Quilian o : fino a domani, domenica 10, torna “Granaccia & Rossi di Liguria – Un viaggio tra vigneti, vini e tradizioni”, la rassegna promossa e organizzata dalla Proloco di Quiliano insieme alle associazioni Vite in Riviera e FISAR, con il patrocinio del Comune di Quiliano, della Regione Liguria e la collaborazione di Slow Food del Savonese – Liguria. Si partirà oggi con il corso di potatura della vite per arrivare alla sera con la degustazione di rossi liguri, passando per la passeggiata a cavallo in vigna del pomeriggio.