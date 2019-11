Gabry Ponte, Shade, Fred de Palma e Random: è poker d’assi e di stelle della musica per la grande Open Season di Prato Nevoso

Metti una sera insieme Gabry Ponte, Shade, Fred de Palma e Random: ed ecco svelato il cartellone dell’Open season 2019, la festa più cool sulle piste da sci del Nord Ovest. E con quattro artisti così lo spettacolo è assicurato. Ma fin da ora l’attesa è grande, complice anche le prime immagini di una Prato Nevoso imbiancata da una spruzzata di neve bene augurante per la stagione che va per cominciare.

L’appuntamento con la festa più attesa dell’anno è per sabato 7 dicembre nella Conca di Prato per un evento che è ormai diventato irrinunciabile per migliaia di giovani, pronti anche stavolta a non perdersi lo spettacolo già imitato (e invidiato) nelle località turistiche alpine del Piemonte. D’altronde chi poteva pensare se non Prato Nevoso di mettere una sera insieme chi è stato il tormentone dell’estate appena finito? Chi ha toccato quota 90 milioni di visualizzazioni con un solo brano? Chi ha conquistato dischi di platino come fossero medaglie? Generi diversi, stesso risultato: brani e nomi che bucano. E che verranno riproposti in diretta, in tutta Italia, dalla radio più cool di tutte: Rds, partner dell’iniziativa e dell’inverno di Prato Nevoso.

Per esempio Random (all’anagrafe Manuele Caso di Napoli) che ha dominato la top viral di Spotify e il suo brano “Chiasso” ha quasi raggiunto i 10 milioni di streaming. Una carriera cominciata giovanissimo e consacrata negli ultimi anni sotto la spinta del suo moto: “L’amore per la musica vince su tutto”. Oppure Fred de Palma che ha messo insieme oltre duecento milioni di visualizzazioni con i brani “D’estate non vale” e “una volta ancora”. E che ora furoreggia con “Il tuo profumo” lanciato a fine ottobre dove duetta con la stella latina Sofia Reyes a conferma di un cambio di passo che lo ha portato dal freestyle ai ritmi latineggianti che contraddistinguono l’album “Webe” appena uscito. O, ancora, Shade, altro rapper con milioni di fan e visualizzazioni che di strada ne ha fatta parecchia dal suo primo album “Mirabilansia” uscito appena tre anni fa. E poi “Bene ma non benissimo” un brano visto 22 milioni di volte e “Irraggiungibile” cantato insieme con Federica Carta. Un tandem che si è riproposto a febbraio anche sul palco del tempio della musica che è l’Ariston di Sanremo con “Senza farlo apposta” che ha concorso all’ultimo festival.

E poi dopo i tre cantanti spazio a Gabry Ponte un eclettico della musica che si divide tra il ruolo di disc jokey, produttore discografico e conduttore radiofonico. Alla sua abilità nel mixare i brani del momento con gli ever green sarà affidato il gran finale dell’Open season 2019: il dj set. L’evento che inaugura ufficialmente la stagione sciistica s’inizierà al pomeriggio di sabato 7 dicembre. Ancora nel segno della musica. In Conca, dalle 15. Poi, alle 16,30, ci sarà la festa delle mascotte con le scuole di sci. Alle 18 un aperitivo celebrerà l’apertura del Borgo Stalle Lunghe. Poi alle 21 ecco il momento più atteso, il live esclusivo di Prato 2019: Random, Fred de Palma e Shade insieme sul palco, uno dopo l’altro. A chiudere la nottata più attesa dello sci ci penserà il party fino a tarda notte del Papeete.

A contorno un’altra grande attrazione nella lunga notte di Prato: lo sci notturno gratuito, Sì, per quattro ore, quella sera, dalle otto fino a mezzanotte, si potrà sciare senza pagar sugli impianti della Conca. Il miglior inizio che un appassionato di slalom e discese si può attendere.