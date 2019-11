Ceriale, scoppia la polemica sui prodotti a km 0. Il vicesindaco Giordano: "Dal consigliere Dani polemica assurda e strumentale"

“Le parole del consigliere di minoranza Fabrizio Dani sono solo una strumentalizzazione politica, sbagliata e infondata. Dal mio post si evince un discorso generale, che non c'entra niente con Ceriale. Anzi devo aggiungere che il sottoscritto compra sempre la verdura dai contadini di Ceriale, contrariamente a quelli che parlano senza capire quello che ho scritto”. Così il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano replica all’esponente di opposizione Fabrizio Dani dopo un post sull’agricoltura a Km 0.

“Sono anche stato un sostenitore del mercatino degli Archivolti. L'ho sempre sostenuto fin da quando ero all'opposizione. La minoranza può dire quello che vuole ma manipolare le mie parole a fini politici non fa certamente bene ai contadini”.

“Come al solito si predica bene ma si razzola male, solo per finalità politiche ed elettorali. Andate a comprare prodotti a Km 0, come il sottoscritto, piuttosto di fare una sterile polemica”.

Puntualizza poi il vicesindaco: “Ho sempre sostenuto tutti i lavori per il nostro territorio e li seguo tutti i giorni, facendo il massimo per Ceriale, non parole o chiacchiere. Da parte del consigliere Dani un atteggiamento davvero sgradevole e inaccettabile. Consiglio di leggere attentamente il mio post, tra l’altro una riflessione puramente personale in un gruppo cittadino che non ha nulla a che vedere con l’amministrazione comunale, dove non si parla di Ceriale, ma di certe situazioni che anzi vanno a danneggiare la vera essenza delle produzioni locali e delle eccellenze del territorio. Quindi non sento di dovere chiedere scusa ai contadini in quanto loro hanno capito benissimo che non era contro un pensiero i produttori di Ceriale”.

“Il consigliere Dani farebbe bene a tacere e semmai portare qualcosa di costruttivo per la nostra comunità dai banchi dell’opposizione, cosa fino ad ora mai avvenuta” conclude il vice sindaco Giordano.