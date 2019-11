Crisi Funivie, il PD cairese puntualizza: "Non è il momento di cercare colpe e colpevoli"

Non vuole sentire parlare di disimpegno del governo sulla questione Funivie la sezione di Cairo Montenotte del PD.

"Il vicesindaco di Cairo dichiara che sulla crisi delle Funivie da parte del Governo c'è un atteggiamento di chiusura. Non è proprio cosi visto che la settimana scorsa i sindacati sono stati ricevuti a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove si è svolto il tavolo per discutere della crisi di Funivie.

Continua il gruppo dem: "Inoltre il Ministero si è impegnato a organizzare altri tavoli di trattativa, che comprendano la Regione e il Comune con l'interessamento di altri ministeri, come il Mise e il Ministero dell'ambiente".

"Ci sembra che l'impegno del Governo per trovare una soluzione alla crisi ci sia!! Non è il momento di fare polemiche o fare campagna elettorale su certi temi. Non è il momento di cercare colpe o colpevoli. È il momento di tutelare e salvaguardare ben 600 posti di lavoro" concludono dal PD.