"E poi viaggia sulla luna", il nuovo laboratorio teatrale di Yepp Albenga e KronoTeatro

Venerdì 15 novembre 2019 alle 18.00 presso il centro giovani di Piazza Corridoni, ad Albenga ci sarà la presentazione del nuovo laboratorio teatrale di Yepp in collaborazione con Kronoteatro dal titolo "E poi viaggia sulla luna". Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 14 ai 28 anni, avrà durata da novembre a maggio e gli appuntamenti saranno di due ore a cadenza settimanale (il giorno verrà deciso dal gruppo di lavoro).

“E poi viaggia sulla luna”, è lo slogan di questa edizione del laboratorio e vuole suggerire "la possibilità, attraverso questo percorso laboratoriale di imbattersi in situazioni inaspettate, ma di certo positive". II laboratorio fornirà ai partecipanti capacità di relazionarsi con i coetanei in un contesto di lavoro di gruppo, libererà l'espressività, aumenterà l'autostima e la sicurezza in sé stessi in uno spazio libero da giudizi in cui potersi esprimere e mettersi alla prova.

Il progetto ha per scopo la trasmissione di esperienze e competenze, ma anche la creazione di un team capace di seguire e curare in ogni suo aspetto tutte le fasi del momento teatrale.

Al termine del percorso, il gruppo metterà in scena uno spettacolo aperto al pubblico per mostrare alla cittadinanza i risultati del lavoro. Sarà possibile partecipare al laboratorio e a tutte le altre attività promosse da Yepp Albenga, effettuando il tesseramento annuale al costo di 8 euro, grazie al patrocinio del Comune di Albenga, della Fondazione Agostino De Mari e della Compagnia di San Paolo.



Kronoteatro, che vanta ormai anni di formazione sul territorio di Albenga, è l'associazione culturale che organizza la Kronostagione, rassegna teatrale giunta quest'anno alla tredicesima edizione ed è l'ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi, che quest'estate ha compiuto dieci anni.

Negli anni ha organizzato e diretto diversi laboratori e stage di formazione teatrale volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi.



YEPP Albenga è un Associazione di Promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nato dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.