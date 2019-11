Un'albenganese a New Orleans. Il lavoro della disegnatrice Anna Pesce negli States

Anna Pesce, disegnatrice ingauna di 25 anni, ha partecipato alla produzione del corto animato intitolato “Nadine: the naked mole stripper” nel team di Smut Circus, gruppo di animatori e creativi creatosi all’interno di HitRECord una piattaforma ideata da Joseph Gordon Levitt, attore, filmmaker, cantante e per l’appunto imprenditore dell’azienda HitRECord.

Dopo anni di collaborazioni e partecipazione attiva ai diversi progetti presentati dai coordinatori e admin del portale, per la prima volta Anna è riuscita ad avere il ruolo di storyboard artist e a presentare nell’occasione del New Orleans film festival il suddetto corto.

A raccontarci il lavoro che sta dietro ad un corto, che potrebbe sembrare poco ma così non è assolutamente, è la stessa Anna: “Il mio ruolo è stato quello di impostare i tempi e la composizione delle inquadrature. Inserire le azioni e i movimenti che gli altri creativi hanno in seguito animato, dando vita alla mia regia. Il team che si è occupato della musica si è dovuto coordinare con gli animatori affinché il corto comico risultasse fluido e armonioso.

Lo stile grafico scelto è quello dei cartoons americani anni ‘30 come ad esempio Felix the cat. Tecnica utilizzata di recente anche per il celebre videogioco Cup Head”.

Ma non finisce qui. Anna si occupa anche di fumetto e le prossime pubblicazioni in uscita per cui realizzerà le illustrazioni sono “Mystery Men” per Cagliostro E-Press, e “Lobster Turbosaga” di Brudasart, che verrà lanciato tramite Crow Funding Online.