Albenga, discussione sfocia in lite nel centro storico: uomo ferito ad una gamba

Episodio di cronaca nella nottata nel centro storico di Albenga, in via Torlaro, dove una discussione per futili motivi si è trasformata, probabilmente grazie agli effetti dell'alcool, in una lite.

Protagonisti due cittadini extra comunitari, uno dei quali è stato trasportato dai militi della Croce Bianca di Albenga al Santa Corona di Pietra Ligure per alcune ferite causate da un coccio di bottiglia ad una gamba. La prognosi della vittima è di due giorni, mentre per l'aggressore la probabile accusa è quella di lesioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Albenga, che hanno riportato alla normalità la situazione.