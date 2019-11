Cosa fare in questa seconda domenica di novembre in provincia: ecco tutti gli eventi di oggi, domenica 10

Savona : Pomeriggio ricco di offerte culinarie con la castagnata dalle 15 presso il Convento dei frati Cappuccini e caldarroste, frisceau e funghi fritti dei volontari della Fratellanza Leginese e del Circolo Milleluci.

Albenga : proseguono fino a domani, nella città delle due torri, i festeggiamenti per la "Settimana di San Martino". Dalle ore 11,00 degustazione cucina tipica e di stagione, a cura di Croce Bianca e produttori di vino locali fino alle ore 20,00. Sarà presente anche uno stand per la raccolta di abbigliamento usato e giochi per i più bisognosi a cura dei city Angels e delle associazioni di volontariato.

Finale Ligure : Appuntamento nella mattinata presso i giardini sul torrente Aquila a Finalborgo per l'intitolazione degli stessi al fondatore del CAI Quintino Sella. Nel pomeriggio invece presso l'Auditorium di Santa Caterina inaugurazione dell'anno accademico dell'Unitre con un incontro dedicato alla poetessa Alda Merini.

Loano : il PalaGarassini di via Matteotti a Loano ospiterà l'edizione 2019 del torneo “Memorial Maestro Elio Garassini” di basket. La manifestazione è organizzata dall'Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano a vedrà impegnate formazioni di minibasket della categoria Aquilotti Senior 2009-2010.

Quilian o : continuano le iniziative di “Granaccia & Rossi di Liguria – Un viaggio tra vigneti, vini e tradizioni”, la rassegna promossa e organizzata dalla Proloco di Quiliano insieme alle associazioni Vite in Riviera e FISAR, con il patrocinio del Comune di Quiliano, della Regione Liguria e la collaborazione di Slow Food del Savonese – Liguria.

Dalle ore 16.00, Villa Maria ospiterà “Granaccia e Rossi di Liguria - wine tasting”. Si entrerà nel cuore della manifestazione con l’apertura, come da tradizione, dei banchi d’assaggio: i produttori provenienti da tutta la Liguria, affiancati dai Sommelier FISAR, coinvolgeranno il pubblico nelle degustazioni dei rossi di Liguria e in particolare della Granaccia di Quiliano, località madrina della rassegna.