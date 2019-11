La prestigiosa ed antica compagnia teatrale dialettale "San Fruttuoso" ad Albenga

La compagnia è giunta ad Albenga con 10 attori, uno di riserva e tre tecnici, presentata, come sempre in qualità di padrona di casa, da Silvia Bazzano, figlia dell'ideatore della rassegna, Elmo Bazzano.

"47, o morto ch'o parla" recita la storia di due famiglie (fratello Natale e sorella Amelia) conviventi in un prestigioso appartamento centrale di Genova, rimasto loro dopo la morte del patriarca Bartolomeo, padre dei due, il quale condusse una vita gaudente, specialmente nel frequentare belle donne. Natale e Amelia si contendono il diritto di priorità di usufruire dell'appartamento tentando di relegarsi a vicenda in un altro di campagna di valore molto inferiore. Si vorrebbe quindi sapere quali siano le ultime volontà del padre, rivolgendosi in prima battuta ad uno zio col pallino di chiaroveggente per infine far aprire il testamento al notaio che espone loro le condizioni poste dal decuius. Entrambi arrivano ad una situazione che li fa sentire ciascuno privilegiati, quando, inaspettatamente…