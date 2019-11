Cengio verso il restyling dell'illuminazione pubblica: approvato il progetto di fattibilità

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Nei giorni scorsi, la giunta comunale di Cengio presieduta dal sindaco Francesco Dotta ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'obiettivo è il restyling dei punti luci in alcune zone del territorio comunale e in particolare presso gli impianti sportivi, lungo la Sp 339, via Santera, via Belvedere, piazza degli Alpini, via Santa Barbara, via Gramsci e via Matteotti.

I lavori saranno finanziati grazie al contributo messo a disposizione dal Consorzio obbligatorio per il Bacino Imbrifero Montano del fiume Bormida (BIM) pari a 15 mila euro.