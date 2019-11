Illuminazione pubblica a Bardineto: in arrivo nuovi punti luce

Il comune di Bardineto potenzia l'illuminazione pubblica. Le nuova lampade a led verranno posizionate in alcune località del paese, dove sono state rilevate problematiche legate alla visibilità sia veicolare, sia pedonale.

"Nei giorni scorsi - posta su Facebook il primo cittadino Franca Mattiauda - sono stati affidati i lavori per l’installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica a Bardineto. Alla ditta Merlino snc di Ceva nuovi e importanti punti luce in piazza Frascheri e in località Crosa. Alla società Enel Sole altri punti luce in strade varie del paese".

Nel dettaglio, Enel Sole posizionerà le nuove lampade nelle seguenti zone: località Piano, via Marcagiolo; via IV Novembre, via Romana, località Groppo, via Cave e località Frascheri.