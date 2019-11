Pietra Ligure: disposta l'accensione anticipata degli impianti termici

Il Comune di Pietra Ligure, con ordinanza n. 39 del 11/11/2019, autorizza l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci ore giornaliere, a partire dalla data odierna e fino al 14/11/2019.

La cittadinanza è stata invitata comunque a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi (più 2 gradi di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20 gradi (più 2 gradi di tolleranza) per tutti gli altri edifici, richiamando al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento volto a contenere dei consumi energetici.