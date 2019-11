Alassio, frana sulla SP18: la Provincia trova le risorse per gli interventi

Le intense precipitazioni della settimana scorsa hanno provocato una frana sulla SP18, nei pressi dell'abitato di Moglio al km 3+400, con la conseguente chiusura della strada su ordinanza della Provincia.

"Il movimento franoso di giovedì scorso sulla SP18 si è rivelato da subito critico richiedendo, per ragioni di sicurezza, l'immediata chiusura del traffico veicolare - dichiara il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Luana Isella - Siamo consapevoli del disagio che può provocare l'interdizione di una via di comunicazione così importante per gli abitanti delle diverse frazioni, per questo motivo, nonostante un momento di difficoltà da parte del nostro Ente per mancanza di fondi, ci siamo subito messi al lavoro e grazie alle capacità organizzative degli uffici siamo riusciti a trovare le risorse per intervenire. Non in somma urgenza, ma verrà redatto apposito progetto e i lavori partiranno attraverso una procedura di gara".

"L'intenzione è di ripristinare il tratto di strada in tempi rapidi, ma visto che ci sono degli adempimenti di legge improrogabili, chiediamo a i cittadini ancora un periodo di pazienza, certi che seguiremo il tutto per non fare attendere troppo la riapertura - conclude il consigliere provinciale - Sarà mia cura, come sempre, di seguire l’iter e di aggiornare l’Amministrazione Comunale degli sviluppi in corso d’opera".