Attimi di paura questa sera intorno alle ore 20.15 per un'automobile cappottata in via Ungaretti a Carcare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Bianca di Carcare oltre alla polizia.

Il conducente del veicolo, estratto dall'auto dai vigili del fuoco, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.