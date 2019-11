Quali sono i giochi online preferiti? Scoprilo in quest’articolo

Quali giochi scegliere sulle piattaforme di gioco online?

La risposta a questa domanda, a guardare i numeri degli appassionati, non può che essere una sola: la roulette. Non a caso, è considerata da sempre la regina dei casinò, sia nelle sale reali che nella sua versione online. Giocare alla roulette è abbastanza semplice, e non occorre imparare tutte le regole dei giochi di carte, come ad esempio il poker, il baccarat e il blackjack, prima di poter puntare sulla roulette online per soldi veri . Basta infatti posizionare le proprie fiche sul tavolo verde, composto da numeri che vanno dallo 0 al 36, più varie zone che consentono di puntare su combinazioni di numeri, come il pari o dispari e così via. A ogni turno di gioco, la pallina viene lanciata nella ruota, e le vincite vengono conteggiate nel momento in cui essa si ferma nella casella di un numero.

Non solo sono nate tante varianti della roulette, da quella classica a quella francese, e fino alla roulette all’americana, dove si rischia di più ma si possono anche fare le vincite più consistenti: la fantasia degli ideatori dei giochi da casinò online ha dato il via a un continuo sviluppo di nuove versioni della roulette, in cui le regole classiche vengono spesso sostituite da nuove e differenti regole, in grado di aumentare il divertimento e di aggiudicarsi grosse somme di denaro, in caso di vincite.

Tra le varie versioni delle roulette online, citiamo alcune tra quelle più famose:

Pinball Roulette

3D Roulette

3 Wheel Roulette

Monopoly Tycoon Roulette

Deal or No Deal Roulette

Gli altri giochi disponibili sulle piattaforme dei casinò online

Tra gli altri giochi disponibili sulle piattaforme dei principali siti autorizzati al gioco online, i più apprezzati sono le slot machine e i giochi di carte più caratteristici dei casinò: il poker e il blackjack.

Le slot machine sono un mondo molto vario, e hanno conquistato il settore dei giochi da casinò online dopo aver riempito le sale giochi dei grandi casinò reali, Las Vegas in primis. Il tintinnare delle monete che annuncia la vincita alla slot machine è un richiamo irresistibile per milioni di appassionati giocatori, che sognano la grande vincita, quella col botto: il jackpot delle slot machine progressive, che cumulano somme davvero molto consistenti dalle puntate dei giocatori di migliaia di slot machine collegate online, e che può arrivare a cifre da capogiro, come nella migliore tradizione dei casinò veri.

Il poker e il blackjack, a loro volta, possono contare su un enorme esercito di giocatori online, formato da principianti ma anche da giocatori esperti, che si sfidano ai tavoli virtuali seguendo differenti strategie di gioco, grazie alle quali possono limitare l’effetto casuale della distribuzione delle carte.

Il poker online, re indiscusso dei giochi sulle piattaforme online

La grande notorietà del poker, in particolare, tra i giochi da casinò online, deriva in parte dal grande appeal del Texas Hold’Em, una variante del poker che ha spopolato nelle sale dei casinò veri, tanto da dar vita a campionati e tornei internazionali molto seguiti anche dai media. Il miraggio, per molti giocatori online, di poter arrivare a fare del poker una professione, e di acquisire una grande popolarità oltre che arricchirsi, è uno dei motivi che spinge milioni di giocatori online a frequentare le sale virtuali del poker sulle piattaforme dei casinò online.

Chi invece preferisce i giochi di pura fortuna, perché ama il puro divertimento e non vuole impegnarsi in strategie di gioco complicate, punta alla Ruota delle Fortuna, o ai dadi, o all’intramontabile Bingo!, il gioco più apprezzato da milioni di appassionati che si contendono la vincita del jackpot, puntando sull’estrazione dei numeri di quello che è un equivalente della nostra tombola, ma in versione da casinò.

La scelta del gioco online più adatto alle proprie esigenze dipende quindi da una serie di fattori, e dal bilanciamento di una giusta quantità di divertimento puro, che deriva spesso dall’affidarsi alla fortuna, e di una certa propensione a studiare le regole innanzitutto, e le strategie di gioco poi, per competere al meglio sui tavoli virtuali delle piattaforme online, puntando più alla vincita di somme più o meno elevate, piuttosto che al solo divertimento.