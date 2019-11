Trapianto di capelli in Turchia o in Spagna?

Fare il trapianto di capelli è diventata una tendenza molto diffusa in quanto, si ha la possibilità di poter risolvere un problema personale a dei prezzi contenuti e senza troppe difficoltà, anche da un punto di vista fisico. Il trapianto di capelli ha aperto anche una nuova possibilità di sconti e vantaggi con il cosiddetto turismo medico che consente di fare l'operazione all'estero, risparmiando un bel po' di soldi. Esistono infatti, delle cliniche in Turchia e anche in Spagna che danno l'occasione di poter ricostruire il proprio cuoio capelluto e restituire, a chi per motivi personali non ha più i capelli, una folta chioma. Le cliniche più diffuse sono quelle che si trovano in Turchia e sono anche quelle che hanno dei prezzi più bassi. Però in realtà, stando al primo Rapporto Annuale sul Turismo Medico Italiano sembrerebbe che anche la Spagna sia in crescita su questo ambito.

Come scegliere la migliore clinica per trapianto di capelli all'estero

Per scegliere la clinica migliore per trapianto di capelli all'estero bisogna valutare i prezzi migliori e capire anche quali sono i servizi inclusi. La scelta tra realtà come Capilclinic , che offre soluzioni di trapianto sia in Turchia in Spagna, sicuramente è una di quelle migliori. Del resto, si offrono di pacchetti che generalmente vanno a includere sia l'anestesia indolore che anche le tecniche più innovative. Nelle offerte di trapianto all'estero, talvolta è compreso nel prezzo anche l'alloggio nella struttura, il viaggio e tutti quelli che sono i servizi legati a questo tipo di intervento. Generalmente si parla di un costo che non è mai esorbitante, che dà la possibilità di migliorare una volta e per tutte il rapporto con se stessi. Prima di scegliere perciò a quale clinica riferirsi, è bene verificare quali sono i servizi inclusi, le assicurazioni, il post operatorio da seguire e anche eventualmente altri tipi di attività. Ovviamente il prezzo fa la differenza ed è importante, ma non può essere l'unico modo per trovare quella migliore.

Le realtà migliori per il trapianto di capelli

Sia in Turchia che in Spagna ci sono tantissime realtà mediche specializzate nel trapianto di capelli. La Spagna si sta specializzando molto in questo settore ma ancora i costi rispetto a quelli turchi sono leggermente più alti. In realtà, realizzare interventi come quelli per il trapianto di capelli non è l'unica opportunità per queste cliniche che si stanno specializzando a 360° anche in altri paesi. Ad esempio, vi è Mooemclinic che si trova a Madrid ed a Barcellona ed è una realtà della clinica turca che ha trovato anche in Spagna un giro diverso di clientela. Quei che cambiano sono i prezzi che sono vagamente più alti perché devono rispondere a quelli che sono i costi standard dei servizi spagnoli. In entrambi i casi si avrebbe comunque un rapporto qualità prezzo davvero positivo che vale la pena di considerare. La cosa importante è controllare sempre quali sono i servizi inclusi nel pacchetto proposto dall'azienda sanitaria.

Quando è il momento di fare un trapianto di capelli e come valutarne la qualità

Valutare la qualità di un trapianto di capelli significa cercare di capire la differenza fra un trattamento economico e quello di una qualità scadente. Generalmente le cliniche turche, così come anche quelle spagnole, riescono a garantite alti standard e somigliano ad un hotel a 5 Stelle. Bisogna informarsi bene su quella che è la struttura di riferimento leggendo testimonianze e recensioni: soltanto una valido confronto ed una opportuna analisi riusciranno a far emergere la soluzione che possa fare al vostro caso e vi aiuti a superare lo scoglio della perdita dei capelli.