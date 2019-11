Finale Ligure, il 15 novembre l'incontro “Diamoci un taglio? Il Parlamento italiano fra Costituzione, falsi miti e cambiamenti della società”

La sezione ANPI di Finale Ligure, in collaborazione con la libreria Centofiori di Finalmarina, venerdì 15 novembre alle ore 17.30 organizza l'incontro “Diamoci un taglio? Il Parlamento italiano fra Costituzione, falsi miti e cambiamenti della società”: un pomeriggio in libreria per scoprire e approfondire il ruolo fondamentale dell'organo legislativo nella democrazia italiana.

Con Maria Gabriella Branca, avvocato referente del Coordinamento Democrazia Costituzionale Provincia di Savona e Stefano Pezzini, giornalista e presidente dell'associazione Fischia il Vento. L'incontro sarà trasmesso in diretta con Radio Anpi.