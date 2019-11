Attentato in Iraq: tra i soldati feriti 3 sono del Comsubin di La Spezia

Tra i 5 soldati italiani feriti nell’attentato in Iraq, 3 appartengono al gruppo operativo incursori di Comsubin, il reparto di forze speciali della Marina Militare che ha sede a Le Grazie nel Comune di Portovenere in provincia di La Spezia. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Ai feriti, alle loro famiglie e all’ammiraglio Massimiliano Rossi, comandante di Comsubin, va l’abbraccio di tutta la Liguria, che aspetta il ritorno dei suoi ragazzi a casa" commenta il governatore ligure.