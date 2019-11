Un gattino di pochi mesi, malato e forse abbandonato, è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali in corso Ricci a Savona ed è ora in cura presso la sede Enpa di via Cavour 48 r.

Quando sarà guarito, chi vorrà adottarlo lo potrà vedere, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.