Marco "Osky" Togni, l'ingegnere in cammino contro la sclerosi multipla arriva a Finale

Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 17.00 presso la sala consiliare il Sindaco Ugo Frascherelli incontrerà Marco Togni, ingegnere di 37 anni di Finale Ligure, il quale sta attraversando tutta l’Italia a piedi per portare avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti di una patologia che colpisce 122mila persone in Italia: la sclerosi multipla.

Una sorta di “Forrest Gump” all’italiana, l'ingegner Togni è partito il 17 marzo da Genova ed arriverà a Finale Ligure lunedì 25 novembre per poi ripartire mercoledì 27 per gli ultimissimi giorni di viaggio.

E' possibile seguire la sua avventura sui vari social con l'hashtag #osky4aism.

L'incontro, in cui Togni racconterà la sua esperienza di viaggio, si terrà in un incontro pubblico in sala consiliare, quale segno di appoggio e di presenza dell'amministrazione comunale ad un tema così delicato.