Savona, assieme ai poveri con la Comunità di sant’Egidio

In occasione della terza Giornata mondiale dei poveri di domenica prossima 17novembre, la Comunità di sant’Egidio di Savona offre questa settimana la possibilità di condividere qualche momento con gli amici che incontra tutto l’anno.

Giovedì prossimo 14 novembre alle 19.30 davanti alla stazione Mongrifone giro serale di incontro con gli Amici per strada; venerdì 15 alle 15 accompagnamento alla Messa e visita agli anziani della Rsa Noceti; sabato 16 alle 19.15 in san Raffaele al porto preghiera per i poveri e a seguire giro serale; domenica 17 alle 8.30 alle opere parrocchiali di santa Maria della Neve-Fornaci preparazione dei panini, cui seguirà dopo la Messa delle 10, la distribuzione del pranzo dalle 11.30 in via Guidobono 10. Sempre in via Guidobono 10, dalle 16 alle 18 raccolta straordinaria di coperte.