Borgio Verezzi, da domenica 17 passaggio a livello chiuso per una settimana

Il passaggio a livello di Borgio Verezzi resterà chiuso ai veicoli ed ai pedoni per una settimana.

Dalle ore 20.00 di Domenica 17 novembre alle 24.00 di Domenica 24 novembre, il transito in ingresso e in uscita dalla località del ponente savonese sarà interrotto a causa di a lavori di rifacimento della linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello tra la via Aurelia e via XXV Aprile, un intervento programmato da tempo da RFI e che la settimana prossima prenderà il via.

La circolazione veicolare in entrata a Borgio Verezzi sarà inevitabilmente deviata verso Pietra Ligure, sulla via Aurelia, mentre i veicoli in uscita dovranno obbligatoriamente transitare nel Comune di Pietra Ligure ( Viale della Repubblica e Vie limitrofe) dalle quali si potrà raggiungere la stessa Aurelia.