Commessa Piaggio, il Partito Democratico: "Dalla nuova maggioranza una prospettiva futura"

"Esprimiamo soddisfazione per il via libera in Commissione Difesa al Senato, con relatore il senatore del Pd Vito Vattuone, all’acquisto, da parte del Governo, di 9 velivoli P180 Piaggio (125,2 milioni) e all’ammodernamento di altri 19 velivoli sempre dell’azienda ligure (18,3 milioni)".

Così il gruppo PD in regione sugli ultimi sviluppi riguardanti le commesse per Piaggio Aerospace.

"Dopo mesi di impasse la nuova maggioranza sta sbloccando la situazione, offrendo a Piaggio una prospettiva futura. Dopo che la Lega al Governo ha assistito senza colpo ferire all’evaporazione dei 766 milioni di euro messi a disposizione di Piaggio dal Governo Gentiloni e alla fuga del fondo d’investimento degli Emirati Arabi portando l’azienda in amministrazione straordinaria senza uno straccio di prospettive, ora per fortuna la nuova maggioranza, sbloccando le commesse per i P180 e per il drone P1hh, ha messo le basi per poter andare avanti. Il lavoro per il rilancio dell’azienda è ancora lungo, ma almeno ora si passa dalle parole (troppe) ai (primi) fatti" concludono i Dem.