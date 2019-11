La bella storia di Benedetta, che ad Alassio festeggia 102 anni e svela: "Il segreto è l'aria buona della Fenarina"

L'hanno festeggiata i famigliari, la direttrice della residenza protetta Villa Paradiso di Alassio, Rosanna Sardella, e i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Benedetta Gravagno, classe 1917 ha festeggiato le sue 102 primavere circondata dall'affetto dei propri cari, con il sorriso sulle labbra.

Le brillano gli occhi mentre dalle mani del Vicesindaco Angelo Galtieri e dell'Assessore alle Politiche Sociali Giacomo Battaglia riceve il mazzo di fiori: "Non dovevate disturbarvi per me".

"Qual'è il segreto per essere così in forma a 102 anni?" chiede Galtieri e Benedetta è pronta a rispondere: "L'aria della Fenarina e quella di Cosio d'Arroscia, dove sono nata, mi hanno fatto bene".