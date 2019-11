Lo YEPP di Albenga "adotta" piazza Corridoni: giovedì i giovani si occuperanno della pulizia del parcheggio

I giovani di YEPP Albenga APS si sono resi conto, soprattutto grazie alle segnalazioni dei numerosi visitatori del Centro Giovani che utilizzano la piazza coperta come parcheggio, che era necessario rimuovere i detriti presenti: pietre, chiodi, etc. che rendevano l’area dannosa per i veicoli e pericolosa per la deambulazione.

Perciò, con la collaborazione di SAT che fornirà gli strumenti e si occuperà dello smaltimento dei rifiuti, giovedì 14 novembre dalle 15.30 si rimboccheranno le maniche e si prenderanno cura di una delle aree di sosta più utilizzate della zona mare con le proprie mani!

Con questo intervento l’associazione continua l’azione di cittadinanza attiva volta al miglioramento degli spazi condivisi di Albenga, già intrapresa con la realizzazione dell’area attrezzata per lo sport in Piazza Europa e con la partecipazione alla decorazione del sottopasso della Croce Bianca, e intende dimostrare la propria volontà di intervenire su tutto il territorio di Albenga, non solo dei locali del Centro Giovani.

Chi vuole dare una mano è il benvenuto. Lo stesso invito a partecipare vale per tutte le iniziative che l’associazione svelerà da qui alla fine dell’anno, come l’imminente inizio del nuovo laboratorio teatrale in collaborazione con Kronoteatro e compresa la progettazione del Piano Operativo 2020, vale a dire di tutte le attività dell’ente nel prossimo anno, la cui

data sarà comunicata al più presto.

Attraverso la pulizia della piazza, YEPP Albenga ribadisce inoltre il proprio messaggio: è l’iniziativa dei giovani a far partire il cambiamento, e YEPP può accompagnarli affinché il cambiamento desiderato divenga realtà.

Durante la pulizia e nelle prossime iniziative, infine, i giovani di YEPP Albenga indosseranno le magliette nere e gialle di mind-club.it , il nuovo bando di Compagnia di San Paolo per finanziare progetti dei giovani volti a migliorare il territorio in cui vivono, iniziativa di cui YEPP Albenga è ambasciatore.

YEPP Albenga ringrazia il Comune e il Comando dei Vigili Urbani per la preziosa collaborazione.