Piaggio Aero, il commento di Alessandro Vella (FIM Cisl): "Il via libera della Commissione Difesa per i P180 non basta, servono i contratti"

Commenta Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria: " È stato sancito oggi il via libera in Commissione Difesa al Senato per l’acquisto, da parte del Governo, di 9 velivoli P180 Piaggio e il retrofit di altri 19 velivoli. È un segnale positivo che però si deve tramutare velocemente in una commessa reale finanziata dal governo ".

Non manca poi anche un commento sulla situazione di Arcelor Mittal, che riguarda i lavoratori vadesi di Sanac: "Stiamo vivendo con preoccupazione e rabbia tutta la situazione dell’ ex ILVA sulla quale oltre ad Arcelor Mittal il governo ha responsabilità precise su scelte strategiche per l’industria e l’economia del nostro paese. Non vorremo trovarci di fronte a brutte sorprese dopo mesi di richieste precise sulle quali c’è in ballo il destino di migliaia di posti di lavoro nella nostra Liguria".